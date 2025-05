L'OM l'écœure, il change de sport !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on se rapproche de la fin de la saison, Eric Di Meco a fait un bilan de la première année de Roberto De Zerbi à Marseille. L’ancien joueur de l’OM a avoué qu’il a parfois eu du mal à regarder les matchs de son équipe jusqu'au bout cette saison, préférant s’attarder sur des rencontres d’autres championnats ou de Top 14.

« J’avoue que j’ai été déçu. » Roberto De Zerbi n’a pas convaincu Eric Di Meco lors de sa première saison sur le banc de l’OM. Dans le Super Moscato Show sur RMC, l’ancien marseillais a donné son avis la première année du technicien italien avec l’Olympique de Marseille, dont il a eu du mal à regarder les matchs jusqu'au bout.

« Si j’avais le malheur de zapper, je ne revenais pas »

« Je vais faire une confidence, j’ai eu du mal à regarder les matchs de l’OM jusqu’au bout. Souvent, quand les matchs étaient le dimanche soir et qu'il y avait soit un match de Liga, soit un match de Top 14, soit un match italien intéressant, si j’avais le malheur de zapper, je ne revenais pas. Et c’est rare quand ça m’arrive. Même l’an dernier, je me demande si je me suis pas infusé la saison en bois qu’on s’est fait. Cette année, je me suis souvent ennuyé », a déclaré Eric Di Meco.

« On peut mettre au débit certains choses et au crédit certaines choses »

L’ancien joueur de l’OM a tout de même salué la capacité d’adaptation de Roberto De Zerbi, qui a su faire évoluer son système au fil de la saison : « On ne peut pas lui enlever un certain mérite. C’est quelqu’un qui est assez dogmatique malgré tout. Il a changé son équipe pour passer à une défense à cinq après un match contre Auxerre parce qu’il s’est rendu compte qu’il avait des grosses carences défensives. Ça a bien marché et ça a tenu un long moment, et là, il revient à quatre défenseurs et ça a l’air de marcher aussi. Les deux derniers matchs et notamment celui à Lille, qui est un concurrent direct et qu’on nous a présenté comme une des équipes qui jouent le mieux en Ligue 1 cette année, on leur a roulé dessus. Donc on peut mettre au débit certaines choses et au crédit certaines choses. »