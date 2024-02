L’OM lâche sa réponse pour ce projet colossal

Alexis Brunet

Le projet de la Super League déchaîne les débats parmi tous les plus grands clubs européens. Dernièrement, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a déclaré que l'OM était prêt à faire partie de cette nouvelle compétition. Visiblement le président barcelonais aurait menti, puisque le club phocéen a démenti cette information.

La Super League n'est pas morte. L'UEFA a rendu une décision dernièrement, ouvrant la porte à la concrétisation de cette nouvelle compétition. Reste à savoir quand cela se fera, et avec quels clubs. Lors d'une interview pour la RAC1 , le président du FC Barcelone, Joan Laporta a confié que l'OM était partant pour faire partie du projet.

L'OM aurait dit oui à la Super League

« Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht. » Cette déclaration de Joan Laporta a poussé l'OM à s'exprimer sur le sujet.

L'OM dément vouloir participer à la Super League