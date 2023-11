L’OM fracasse sa star, il dénonce un problème

Thomas Bourseau

Pierre Emerick-Aubameyang est une nouvelle fois passé au travers avec l’OM samedi soir à l’occasion de la réception du LOSC au Vélodrome. Sorti en fin de match, le Gabonais a été conspué par les supporters du club phocéen. Et Rio Mavuba souligne un problème de fond.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été le sauveur de l’OM samedi soir. Dans un match étriqué au Vélodrome face au LOSC, six jours après le drame de l’Olympico et le fait que les cars de l’OL et des groupes de supporters ont été caillassés, l’attaquant star de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois été muet.

Aubameyang encore muet avec l’OM

Avec seulement un but en Ligue 1 avec l’OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas eu un impact important sur le nul concédé par le club phocéen contre le visiteur lillois samedi et a été remplacé par Gennaro Gattuso dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Sorti sous les sifflets du Vélodrome, Aubameyang n’a plus les mêmes qualités physiques qu’auparavant et évolue dans un collectif en difficulté selon Rio Mavuba.

«Le collectif de l’OM n’est pas bien huilé aujourd’hui pour qu’il puisse s’exprimer»