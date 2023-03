L'OM fait une annonce, ça ne va pas plaire au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a été interrogé sur son prochain adversaire, le Stade de Reims. Et pour l'entraîneur de l'OM, il n'y a pas photo, l'équipe relancée par Will Still est ce qu'il se fait de mieux en France pour le moment.

Le 13 octobre dernier, après un début de saison plus que poussif, le Stade de Reims décide de se séparer d'Oscar Garcia. Son adjoint Will Still prend alors sa succession et alors qu'il est d'abord censé assurer simplement l'intérim, le Belge va rapidement convaincre sa direction de le converser, quitte à payer les 25 000€ d'amende à chaque match car il n'a pas ses diplômes d'entraîneur. Mais force est de constater que c'est le bon choix puisque Reims est invaincu depuis 17 matches en Ligue 1 (9 victoires et 8 nuls) et point au huitième rang, à seulement quatre points de Rennes, cinquième.

La meilleure équipe de France ? Pour Tudor, c'est Reims

Par conséquent, avant le déplacement à Reims, Igor Tudor a parfaitement conscience que l'OM aura du mal à s'imposer en Champagne. « J'ai dit à mes joueurs ce que je vais vous dire: pour moi, c'est la meilleure équipe actuelle en France », s'enflamme même le coach marseillais qui sait bien que ramener les trois points de Reims ne sera pas facile bien que l'OM soit plus à l'aise à l'extérieur.

