L'OM fait déjà tomber le PSG !

L'OM et le PSG devaient s'affronter ce dimanche soir au Vélodrome. Toutefois, cette rencontre a été décalée à lundi soir, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au même moment, le PSG a tenté de convaincre la LFP de fixer une autre date, sans succès. Au contraire, l'OM est pleinement satisfait, ayant refusé toutes les propositions parisiennes.
A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique entre le PSG et l'OM ne se jouera pas ce dimanche soir. En effet, la LFP a annoncé que ce match était reporté à ce lundi soir. Une date qui n'arrange pas du tout le PSG.
Ballon d'Or : OM-PSG en même temps que la cérémonie
Alors que la cérémonie du Ballon d'Or a lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi refusent catégoriquement de manquer ce grand rendez-vous, où Ousmane Dembélé devrait être sacré. Comme révélé par RMC Sport, le club de la capitale aurait donc tenter de convaincre la LFP de fixer une autre date pour le report du Classique face à l'OM, sans succès.
L'OM veut jouer ce lundi, et a refusé les autres options
Au contraire, l'OM est heureux de pouvoir jouer ce lundi soir face au PSG. Le club marseillais ayant réclamé que le règlement soit appliqué à la lettre. Selon les règles en vigueur, un match reporté doit se dérouler le lendemain, à moins que les conditions ne soient pas favorables. De surcroit, l'OM a refusé de jouer contre le PSG ce mardi, et ce, parce que son calendrier devient chargé dès vendredi. Par ailleurs, le club présidé par Pablo Longoria aurait fermé la porte à la possibilité d'affronter son grand rival le 2 décembre. On imagine que l'OM préfère se frotter au PSG au plus vite, au moment où son infirmerie est bien remplie.