L'OM fait déjà tomber le PSG !

Amadou Diawara

L'OM et le PSG devaient s'affronter ce dimanche soir au Vélodrome. Toutefois, cette rencontre a été décalée à lundi soir, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au même moment, le PSG a tenté de convaincre la LFP de fixer une autre date, sans succès. Au contraire, l'OM est pleinement satisfait, ayant refusé toutes les propositions parisiennes.

A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique entre le PSG et l'OM ne se jouera pas ce dimanche soir. En effet, la LFP a annoncé que ce match était reporté à ce lundi soir. Une date qui n'arrange pas du tout le PSG.

Ballon d'Or : OM-PSG en même temps que la cérémonie Alors que la cérémonie du Ballon d'Or a lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi refusent catégoriquement de manquer ce grand rendez-vous, où Ousmane Dembélé devrait être sacré. Comme révélé par RMC Sport, le club de la capitale aurait donc tenter de convaincre la LFP de fixer une autre date pour le report du Classique face à l'OM, sans succès.