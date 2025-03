L’OM en plein scandale, «tout est prétexte à chouiner»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pablo Longoria a fait polémique pour ses critiques envers l’arbitrage après la défaite de son équipe à Auxerre. Ce qui s'inscrit dans un contexte où l’OM, que ce soit par la voix de son président ou de Medhi Benatia, a décidé d’être très offensif envers l’arbitrage depuis le début de la saison. Une attitude critiquée par le journaliste Pierre Ménès.

Après Medhi Benatia, suspendu pour trois mois, c’est au tour de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli d’être sanctionnés. Pour leurs critiques envers l'arbitrage après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre le 22 février dernier (3-0), ils ont respectivement écopé de 15 et 3 matchs de suspension.

« Il y a aussi un problème de comportement »

« Je pense que l’OM et Longoria se seraient passés de ce mauvais buzz avec cette histoire à Auxerre. J’espère du moins qu’il regrette sa sortie, tout comme Ravanelli et Benatia même si on peut discuter sur la sévérité de certaines sanctions. Il y a aussi un problème de comportement », a déclaré le journaliste Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« C’est un peu pénible à vivre et à suivre au bout d’un moment »

Plus globalement, c’est l’attitude de l’OM envers l’arbitrage depuis le début de la saison qui agace Pierre Ménès : « Il y a cette façon de se victimiser en permanence et de faire croire que Marseille est le club visé partout, “la corruption, le complot” (…) Tout est prétexte à chouiner et à hurler au complot. C’est un peu pénible à vivre et à suivre au bout d’un moment. »