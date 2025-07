L’OM boucle deux transferts, la grosse accusation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rennes a choisi de se renforcer en allant chercher deux joueurs à Marseille : Quentin Merlin et Valentin Rongier. L’OM a accepté de les libérer, et leur arrivée en Bretagne ne fait plus guère de doute. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a réagi à ces transferts, s’attardant notamment sur la polémique entourant le cas Rongier.

Le Stade Rennais a frappé fort durant ce mois de juillet en s’offrant deux joueurs importants de l’OM : le latéral gauche Quentin Merlin et le milieu de terrain Valentin Rongier Une double opération qui interroge notamment au vu du profil des joueurs concernés et des conditions de leur départ.

L'OM regrette ces deux transferts Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré son point de vue sur ces transferts, et en particulier sur celui de Rongier, qui suscite déjà une certaine polémique chez les supporters rennais en raison de ses déclarations passées. En 2018, l'ancien du FC Nantes déclarait ceci : « Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c’est forcément un club que je vois comme ennemi. Si je pourrais signer ? Non. Je ne pense pas. C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Et ce n’est pas comme si j’étais ici de passage. C’est ma dix-huitième saison, j’ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu. »