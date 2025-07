Le violent clash dans le vestiaire de l'OM à cause du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au début de la saison dernière, l'OM n'avait pas caché ses envies de voir le PSG tomber et de mettre un terme à sa domination en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont vite compris que ce n'était pas possible notamment lors de la défaite 0-3 à domicile. Une soirée très difficile marquée par le discours de Pierre-Emile Hojbjerg à la mi-temps, révolté.

Au Vélodrome dans le but de frapper fort, l'OM a vite déchanté lorsque le PSG a pris les devants avant de voir Amine Harit se faire expulser. A la mi-temps, le score était de 0-3 et l'attitude des hommes de Roberto De Zerbi n'était pas la bonne. C'est Pierre-Emile Hojbjerg qui a tenté de créer une réaction, en vain.

L'OM impuissant face au PSG Vite dépassé, l'OM n'a pas pu éviter une lourde défaite au Vélodrome, une soirée qui a été difficile à oublier. « Chaque semaine on travaille quelque chose qu’on ne reproduit pas ! Tous les jours, on travaille un truc et on ne le fait pas. On parle… Stop ! Stop ! 3-0, un mec dehors. On commence le match : terrible ! Ils ont le ballon 10 minutes et on leur court après. Pas parce qu’ils sont meilleurs que nous, mais parce qu’on ne fait pas ce qu'il faut » dit Hojbjerg à la mi-temps d'après son discours diffusé dans le documentaire Sans jamais rien lâcher.