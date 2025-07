Clash à l’OM, il refuse son transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le 30 juin dernier, Chancel Mbemba est libre comme l’air. Le défenseur central aura passé une année tourmentée à l’OM, jusqu’à aller au clash avec sa direction. Cette histoire commune aurait pourtant pu prendre un autre tournant alors qu’il y a un an, de nombreux clubs ont voulu le recruter, en vain.

« Mon histoire s’arrête le 30, mais j’espère que des défenseurs meilleurs que moi vont venir à Marseille. J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer. » Au cours du moi de mai, Chancel Mbemba confirmait son départ de l’OM à l’issue de son contrat fin juin.