OM - Transfert polémique : La conséquence inattendue ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Valentin Rongier s'apprête à rejoindre le Stade Rennais. Formé au FC Nantes, le milieu de terrain de 30 ans a pourtant affirmé publiquement qu'il n'allait jamais rejoindre le club rouge et noir. Interrogé ce dimanche soir, Florent Gautreau a déclaré que le cas Rongier était un « bon media training à faire avec les jeunes ».

Ayant achevé sa sixième saison à l' OM , Valentin Rongier serait sur le point de changer d'air. En effet, le natif de Mâcon devrait défendre les couleurs du Stade Rennais en 2025-2026, et ce, même s'il a déjà annoncé publiquement qu'il ne rejoindrait jamais le club rival du FC Nantes . Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Florent Gautreau a affirmé que le cas Rongier était à montrer aux jeunes, et ce, pour qu'ils ne fassent pas la même erreur.

«C'est un bon media training à faire avec tous les jeunes»

« Les anciennes déclarations de Rongier sur Rennes et les publications sur les réseaux sociaux ? C'est un bon media training à faire avec tous les jeunes en général. Surtout, d'éviter les jamais, les toujours, les déclarations définitives. Parce qu'un club n'est qu'un employeur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés de Nantes à Rennes. C'est une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais, puisque les supporters s'impatientaient beaucoup et avaient très peur. C'est un win-win pour Marseille et Rennes. Marseille a besoin de dégraisser. Ils ont déjà bien recruté, et sont en avance par rapport aux autres clubs. Rennes avait besoin de marquer le coup avec des joueurs Ligue 1, en prenant le contrepied de ce qu'a fait (Frederic) Massara », a déclaré Florent Gautreau sur les ondes de RMC Sport.