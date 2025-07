Transferts à 22,5M€ : La «belle affaire» à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir enregistré quelques départs, le Stade Rennais est passé à l'action pour se renforcer lors de ce mercato. Et le club breton s'est tourné vers l'OM puisqu'il attend les arrivées de Valentin Rongier et de Quentin Merlin. Les deux joueurs ont quitté le stage des Marseillais ce week-end pour s'occuper de leur avenir et pour Rennes, c'est une excellente nouvelle de recevoir l'aide de deux bons joueurs de Ligue 1.

Présent à l'OM depuis 2019, Valentin Rongier est revenu de blessure la saison dernière et a eu du mal à retrouver sa place au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 30 ans est tout de même un élément de confiance et il pourrait filer à Rennes où son coéquipier Quentin Merlin se dirige également. Le défenseur de 23 ans n'est à l'OM que depuis janvier 2024 mais il a convaincu ses dirigeants. Le club breton peut se féliciter de réaliser une belle affaire sur le mercato.

L'OM prêt à valider deux départs Toujours très actif sur le mercato, l'OM s'apprête à céder deux joueurs de son effectif au Stade Rennais. En effet, d'après les dernières informations, Quentin Merlin et Valentin Rongier sont attendus pour une opération estimée à 22,5M€. « Le Stade Rennais fait une belle affaire. Récupérer Valentin Rongier, un joueur comme Merlin pour remplacer Truffert. Je pense que c'est l'idéal. Après attention au salaire de Valentin Rongier, il sera très important pour le Stade Rennais. Mais prendre un joueur comme lui à un an de la fin de son contrat, qui a toujours rendu d'énormes services et a été un joueur très important pour l'Olympique de Marseille même quand on ne comptait pas dessus... » explique Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC.