1,3M€ : Le FC Nantes plombe les comptes de l'OM !

Après avoir beaucoup recruté, l’OM cherche maintenant à dégraisser son effectif. Le club phocéen serait d’ailleurs en train de parvenir à ses fins, puisque Valentin Rongier et Quentin Merlin vont s’engager avec le Stade Rennais. Le latéral devrait rapporter 13M€ à Marseille, qui va toutefois devoir reverser 1,3M€ au FC Nantes, qui avait négocié un pourcentage à la revente.

Après une première saison concluante sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM compte faire encore mieux l’année prochaine et s’en donne donc les moyens. Pour le moment, trois nouveaux joueurs ont rejoint les rangs marseillais (Gomes, Medina, Egan-Riley), mais c’est loin d’être fini. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang serait imminente et Medhi Benatia a également bon espoir dans les dossiers Igor Paixao et Timothy Weah.