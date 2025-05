L’OM annonce «un truc de fou», Marseille va s’enflammer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Havre samedi (3-1), l’OM a officiellement validé sa ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une qualification largement célébrée à Marseille, il faut dire que pour Leonardo Balerdi c’est «un truc de fou» d’envoyer l’OM en C1 la saison prochaine.

Après une saison très animée, comme souvent à Marseille, l'OM a finalement réussi à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Le club phocéen est donc de retour en C1, ce qui enchante Leonardo Balerdi qui a déjà hâte d'en découdre sur la scène européenne.

L'OM en Ligue des champions, Balerdi jubile

« C'est un truc de fou, je ne sais pas comment le dire. Avec Gero (Rulli), on s'est fait un câlin là-bas... Et on est partis célébrer avec les supporters. Parce que c'est pour eux, pour le club. On l'a mérité toute l'année, je suis content », s’est enflammé le capitaine de l’OM au micro de DAZN.

«C'est un truc de fou, je ne sais pas comment le dire»

« Oui, c'est quand je vois le sourire de tous les gens, le sourire de tout le staff, même de mes coéquipiers. On a beaucoup souffert pendant l'année parce que ce n'est pas facile. Mais on l'a fait. Maintenant, il reste un match, parce qu'on veut finir deuxièmes. On a été presque toute l'année deuxièmes. Et on veut finir deuxièmes », ajoute Leonardo Balerdi.