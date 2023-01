L'OM a trouvé son «magicien»

Arthur Montagne

Depuis son arrivée, d'abord en tant que directeur sportif, puis en tant que président, Pablo Longoria fait l'unanimité auprès des supporters de l'OM, surtout en comparaison avec son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud. Pour Jérôme Rothen, le président du club phocéen est même un magicien !

Afin de lancer son projet à l'OM en octobre 2016, Frank McCourt avait décidé de s'entourer de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, respectivement président et directeur sportif. Néanmoins, les deux dirigeants ont rapidement suscité les critiques des supporters de l'OM, ce qui a fini par pousser Zubizarreta au départ dans un premier temps. Le Basque a quitté le club en 2020, remplacé par Pablo Longoria. Et ce dernier sera même promu au poste de président quelques mois plus tard, remplaçant ainsi Jacques-Henri Eyraud. Et l'Espagnol a rapidement convaincu tout le monde par son travail et sa communication. Au point que Jérôme Rothen parle de lui comme un magicien.

«Longoria est vraiment un magicien»

« Si on compare avec certains clubs qui devraient lutter avec l’OM, l’OL par exemple, tu te dis que Longoria est vraiment un magicien. Il sent le football, il essaye toujours de renforcer son équipe, de la dynamiser, de la rafraîchir. Par moment, ça a ses limites, tu as besoin de stabilité dans le vestiaire, pour prendre ses repères. J’ai émis beaucoup de doutes et j’attends de voir encore, mais ce qui se passe à l’OM, c’est pas mal avec cette série de victoires », confie l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«On avait besoin d’avoir un homme comme ça pour le football français»