L'OL pourrait mettre en danger l'OM !

Rien ne va plus à l'OL qui traverse l'une des crises les plus importantes de son histoire. Les Lyonnais sont lanternes rouges de Ligue 1 et cherchent leur première victoire de la saison avant de se déplacer au Vélodrome dimanche prochain. Et Eric Di Meco craint que l'OM relance son grand rival, ce qui ferait gronder dans les tribunes marseillaises.

Le dernier renfort de l’OM est déjà validé ! https://t.co/SJP2522TxS pic.twitter.com/s9vtw8LJNk — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

«La vraie rivalité, le vrai match tendu de ces dernières années, ce n’est plus contre Paris, c’est Lyon»

« Il ne faut pas oublier que la vraie rivalité, le vrai match tendu de ces dernières années, ce n’est plus contre Paris, c’est Lyon. (…) J’ai peur de ce match contre Lyon. Ici, à Marseille, les supporters vont se régaler à l’idée d’enfoncer Lyon. Il y aura les trois points, mais il y aura aussi cette dimension. Mais si jamais tu relances Lyon, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer en tribunes à la fin du match. Ça peut vite devenir une saison galère si tu ne fais pas ce qu’il faut cette semaine », assure l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche sur le plateau de BFM Marseille .

«J'ai peur que ça commence à gronder contre Lyon»