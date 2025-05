L’entraîneur qui «pouvait te tuer» à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM de 2007 à 2014, Benoit Cheyrou a notamment évolué sous les ordres d’Eric Gerets lors de son aventure au sein du club phocéen. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’entraîneur belge a marqué l’ancien Olympien. Cheyrou se souvient notamment des méthodes de Gerets, qui n’hésitait pas à descendre ses joueurs devant tout le monde.

Eric Gerets ne sera resté que deux saisons à l’OM comme entraîneur, mais voilà que ce laps de temps lui aura tout de même été suffisant pour laisser un excellent souvenir chez les fans olympiens, mais aussi chez ses anciens joueurs. Entre 2007 et 2009, Benoit Cheyrou a ainsi fait partie de ceux qui ont évolué sous les ordres de Gerets à Marseille, un entraîneur qui n’hésitait visiblement pas à dire ce qu’il pensait à ses protégés, que ce soit en bien ou en mal…

« Un truc que je n’avais jamais vu avec d’autres coachs »

Invité de RMC Mercato, Benoit Cheyrou s’est alors souvenu de son expérience avec Eric Gerets à l’OM. Marqué par l’entraîneur belge, l’ancien Olympien a notamment raconté à propos de ses méthodes : « Il pouvait être dur. Il avait un truc que je n’avais jamais vu avec d’autres coachs. Chaque lendemain de match pour le décrassage, avant de sortir, on était tous réuni dans le vestiaire, tous les joueurs, et lui faisait un débrief individuel devant tout le monde. Il commençait par le gardien, défenseur, milieu, attaquant, remplaçant ».

« Il pouvait te tuer une semaine et t’enflammer la suivante »

« Il disait ce qu’il avait pensé de ton match la veille. Il pouvait être très dur si tu n’avais pas été bon et pouvait t’enflammer si tu avais été très bon. Il était très souvent très juste. Il pouvait te tuer une semaine et t’enflammer la suivante. On appréciait cette justesse et ce côté bonhomme », a ensuite ajouté Benoit Cheyrou sur Eric Gerets.