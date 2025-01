Le nouveau phénomène de l'OM le fait halluciner, De Zerbi prend une décision radicale !

La rédaction

Robinio Vaz a effectué ses premiers pas dans l’équipe professionnelle de l’OM face à Lille en Coupe de France. Une première réussie pour le jeune joueur, qui a convaincu Roberto De Zerbi, coach marseillais, de le garder, alors qu’il envisageait initialement un prêt. Les dernières prestations de l’attaquant olympien auraient joué en sa faveur.

Rentré pour la première fois avec l’équipe première de l’OM lors du 16e de finale de Coupe de France opposant les Phocéens à Lille, Robinio Vaz a impressionné. Alors que le jeune Marseillais devait partir de la Canebière en prêt, Roberto De Zerbi aurait finalement changé d’avis.

Elye Wahi prêt à quitter l'OM ? ⏳ La surprise pourrait venir d'un prêt à l'étranger, et Roberto De Zerbi n'a pas fermé la porte…

➡️ https://t.co/mkcfnZ470j pic.twitter.com/aIrLkMLaW9 — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Vaz a tapé dans l’œil de De Zerbi

Robinio Vaz était annoncé partant vers le club d’Aubagne, en National, mais, d’après les informations de Bastien Cordoléani, scout à Marseille, Roberto De Zerbi aurait changé d’avis au sujet du jeune Français. Le tacticien italien souhaiterait désormais le garder et lui donner plus de temps de jeu afin de le développer.

« Si les jeunes sont forts, je les fais jouer »

« C’est un joueur vraiment fort. Il faut qu’il garde la tête sur les épaules, sans oublier qu’il faut toujours travailler et s’améliorer. Pour moi, si les jeunes sont forts et qu’ils me montrent qu’ils ont leur place, je les fais jouer », a déclaré le coach marseillais en conférence de presse ce vendredi. « Cela peut être sur des morceaux de match ou même pour des débuts en tant que titulaires, mais ça ne me pose aucun problème. Au contraire, j’aime bien faire jouer les jeunes. Et si, en plus, ils ont cette envie et cette faim, comme Robinio Vaz, combinées à leurs qualités, c’est juste une fierté de pouvoir les mettre sur le terrain. »