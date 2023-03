«Le match du siècle» : Il jubile après avoir humilié l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir battu le PSG, l’OM est tombé de haut ce mercredi en se faisait éliminer aux tirs au but par Annecy (2-2, 6-7 tab), pensionnaire de Ligue 2. Le peuple phocéen a la grimace en ce jeudi matin, alors que les Hauts-savoyards savourent, à l’instar du président Sébastien Faraglia, évoquant le « match du siècle » pour son club.

Les supporters de l’OM rêvaient d’un nouveau sacre en Coupe de France après la victoire contre le PSG en huitième de finale, mais le FC Annecy en a décidé autrement. Devant plus de 63.000 spectateurs, les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés contre le modeste 10e de Ligue 2 aux tirs au but (2-2, 6-7 tab). Une « grosse faute professionnelle » aux yeux de Valentin Rongier. Dans l’autre camp, c’est forcément la joie et la fierté qui prédominent. A l’issue de la rencontre, Sébastien Faraglia a savouré cette prestation historique pour Annecy.

« On vient de vivre un moment incroyable »

« La plus belle des primes, ce sont les souvenirs qu'on est en train de se créer et les émotions qu'on a vécues. Le reste, c'est pas très important. On vient de vivre un moment incroyable », a confié le président du FCA dans l’ After Foot .

«Une grosse faute professionnelle» : La terrible désillusion de l'OM

« C’est un club qui s’est reconstruit dans la douleur »