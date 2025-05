Le «fou» qui fait délirer l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est présidé par Pablo Longoria depuis plus de quatre années par Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol a une personnalité unique et volcanique qui fait parfois rire certains membres du vestiaire de Roberto De Zerbi. Toutefois, Amine Gouiri a tenu à faire passer un message clair en interview à ce sujet.

A l'été 2020, Pablo Longoria héritait de la direction sportive de l'OM. Rapidement, le dirigeant espagnol a été promu président du club marseillais sous décision du propriétaire Frank McCourt. Que ce soit en tant que directeur sportif ou à la présidence de l'équipe phocéenne, Longoria communique une énergie spéciale qui ne manque pas de faire rire le vestiaire de l'OM par moments.

«Ses réactions sont parfois marrantes»

En interview avec Onze Mondial, Amine Gouiri a partagé son ressenti sur le volcanique Pablo Longoria. « Le président Pablo Longoria, c’est une personne tranquille. On parle bien ensemble. C’est un fou de football. Quand on a discuté, il m’a raconté un match de Youth League que j’avais fait avec Lyon face à la Juve. À l’époque, il était scout à la Juve. C’est un dingue de foot, de toute manière, tout le monde voit comment il est dans les tribunes. C’est bien d’avoir un président comme ça. Ses réactions sont parfois marrantes, ça montre que tout le monde est investi, tout le monde veut gagner. On est des compétiteurs, on veut tous atteindre les objectifs, on tire tous dans le même sens. C’est positif ».

«On ne rigole pas sur son accent (rires)»

Pour autant, l'attaquant de l'OM a affirmé qu'il n'y avait pas de moqueries concernant l'accent espagnol de Pablo Longoria lorsqu'il s'estime en français. Et ce, pour une raison bien précise. « Non, dans le vestiaire, on ne rigole pas sur son accent (rires). Et dans le vestiaire, beaucoup de joueurs ont des accents. Donc personne ne peut parler. Lors de nos discussions, il m’a dit : « Tu marquais souvent contre Marseille, donc maintenant, je suis content de t’avoir dans mon équipe ». Nos échanges sont toujours sympas et enrichissants. Ça fait cinq ans qu’il est au club, il fait un super travail. Avant ça, il a également eu des passages remarqués à Valence et en Italie ».