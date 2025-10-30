Le comportement «inadmissible» dénoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Christophe Dugarry, les joueurs de l’OM ont changé d’attitude depuis leur victoire face au PSG (1-0). Séduit par ce qu’il avait observé jusque-là, le champion du monde 1998 n’a pas du tout apprécié leur comportement mercredi lors du match nul concédé face à Angers (2-2), qu’il juge « inadmissible ».

Battu par le RC Lens (2-1) samedi dernier, l’OM n’avance plus en Ligue 1. Mercredi soir, les Olympiens ont été tenus en échec par Angers (2-2) à domicile, ratant l’occasion de repasser devant le PSG au classement et Christophe Dugarry n’a pas du tout apprécié leur attitude lors de cette rencontre.

« Je trouve que l’analyse des matchs n’est pas bonne et le comportement des joueurs est inadmissible » « T’as l’impression que depuis que l’OM a battu le PSG, ça y est, les mecs fanfaronnent. Ils se croient arrivés, ils se prennent pour des génies, des phénomènes. Ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils ont montré quelques trucs un peu sympas, intéressants, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat, et ça y est, ils se croient arrivés, coach comme joueurs. Je trouve que l’analyse des matchs n’est pas bonne et le comportement des joueurs est inadmissible », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.