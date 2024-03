Le boss de l’OM prêt à tout plaquer ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria n'a jamais été aussi proche d'un départ que durant le mois de septembre. Attaqué verbalement et menacé par certains ultras lors d'une réunion à la Commanderie, Pablo Longoria avait sérieusement songé à quitter la présidence de l'OM. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, il a dévoilé la raison pour laquelle il est restée à Marseille.

Une crise avait secoué l'OM en septembre dernier. Une traditionnelle soirée d'échanges entre la direction du club marseillais et les représentants des supporters a failli tourner au désastre. Certains ultras auraient menacé Pablo Longoria, mais aussi sa famille. Secoué comme jamais, le dirigeant espagnol avait sérieusement songé à quitter Marseille avant de prendre la décision de rester après un entretien avec Frank McCourt. Marcelino ou encore Javier Ribalta n'ont pas tergiversé et ont immédiatement claqué la porte. Lors d'un entretien accordé à Relevo , Longoria est revenu sur cet épisode douloureux pour lui.

Longoria attaqué par les supporters

« C'est compliqué parce que dans la passion, il y a des limites à ne pas franchir. Aucun dirigeant de football ne peut accepter la menace, comme ce fut le cas lorsque cela s'est produit. J'ai rencontré les ultras et j'ai ensuite expliqué à Marcelino comment s'était déroulée la réunion que j'avais eue avec les ultras. Je comprends que la situation ait été difficile à accepter pour lui. Je comprends sa position après le départ » a déclaré Pablo Longoria.

« Je ne pouvais pas partir »