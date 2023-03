Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eliminé par Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l'OM laisse filer l'opportunité de remporter cette compétition pour la première fois depuis 1989. Un gros coup dur quelques jours seulement après la défaite contre le PSG au Vélodrome (0-3) qui éloigne encore les Marseillais de la course au titre. Mais la saison de l'OM peut-elle encore être sauvée ?

Il y a encore une semaine, l'OM rêvait à un doublé historique sur la scène nationale. Et pour cause, le club phocéen avait l'occasion de revenir à deux points du PSG en remportant le Classique au Vélodrome avant de recevoir Annecy, club de Ligue 2, en quart de finale de la Coupe de France. Mais en seulement quelques jours, l'OM est passé du rêve au cauchemar. En effet, les Marseillais se sont d'abord très lourdement inclinés contre le PSG (0-3) dimanche soir, laissant les Parisiens prendre huit points d'avance en tête de la Ligue 1, ce qui rend le titre quasiment inaccessible. Mais il restait encore la Coupe de France. Après avoir éliminé le PSG, l'OM avait une voie royale vers le Stade de France et cela commençait par la réception d'Annecy ce mercredi. Face au dixième de Ligue 2, devant un Stade Vélodrome à guichets fermés, cela ressemblait à une formalité pour les Olympiens... qui se sont finalement inclinés aux tirs-au-but. Par conséquent, en plus d'avoir vu le titre en Ligue 1 s'éloigner de façon quasi-définitive, l'OM perd également l'opportunité de remporter la Coupe de France. La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

En 4 jours, l'OM a quasiment tout perdu

Après le match, Daniel Riolo livrait d'ailleurs son analyse pour l' After Foot , n'épargnant pas l'OM qui nourrissait encore d'énormes ambitions il y a une semaine : « C'est pire qu’une semaine pourrie, c'est un cauchemar et tu perds quasiment tout. Depuis 1989 leur dernière Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable (...) En plus le public était là en nombre, ils battent les records et viennent à plus de 60.000. Si j'étais le public marseillais, je ne serais pas content. Ce que l'OM fait ce mercredi soir, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas insulté le foot, mais pas loin ».

Et maintenant, quel objectif ?

L'OM a donc laissé passer deux immenses objectifs, mais la saison n'est pas encore terminée pour autant. En effet, deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais sont à la lutte avec l'AS Monaco et le RC Lens pour accrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, ce qui serait déjà une belle réussite. Néanmoins, si l'OM ne termine pas sur le podium, après avoir été éliminé dès le premier tour de la Ligue des champions et sorti de cette façon en Coupe de France, la saison sera clairement un gros échec.



