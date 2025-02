«J’ai des confirmations», coup de tonnerre pour la Vente OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jour d'anniversaire à l'OM. Il y a quatre ans, Thibaud Vézirian publiait une vidéo pour annoncer la vente du club marseillais à des investisseurs saoudiens. Une annonce restée sans lendemain et qui a même été démentie par Frank McCourt lui-même. Malgré ces vents contraires, Vézirian tient bon et ne cesse de confirmer ses informations.

Il y a quatre ans jour pour jour, Thibaud Vézirian publiait une vidéo. Le début d’un incroyable feuilleton, qui ressurgit de temps en temps dans l’actualité marseillaise. Face caméra, le journaliste annonçait la vente de l’OM à des investisseurs saoudiens. « Le communiqué officiel est rédigé, il est relecture » avait-il même lâché.

Un dossier toujours d'actualité

Ce communiqué n’a jamais été publié. Pour la simple et bonne raison que Frank McCourt n’a jamais cédé ses parts. Quatre ans après, où en est-on de ce dossier ? Selon Vézirian, il serait toujours actif en coulisses. Sur Twitch, il assure recevoir des confirmations de différentes sources.

« On verra quand ça sera annoncé »

« J’ai déjà tout dit, j’ai toutes les confirmations. Je n’ai pas besoin de reparler de ça tant c’est limpide. Quand on voit les noms qui sont sortis lors du mercato d’hiver, ça vous montre des changements d’envergure et des garanties pour la suite. On verra quand ça sera annoncé » a confié Vézirian. Les supporters se le demandent aussi.