«Incroyable», l’OM annonce un gros transfert !

Recruté par l'OM lors du dernier mercato hivernal en provenance du Stade Rennais pour 19M€, Amine Gouiri a joué un rôle prépondérant dans cette deuxième partie de saison pour la qualification en Ligue des Champions. D'ailleurs, Mason Greenwood s'enflamme pour l'attaquant algérien et annonce qu'il s'agit d'un super transfert pour l'OM.

Afin de compenser la vente d'Elye Wahi qui ne sera resté que six mois à l'OM, Medhi Benatia avait décidé de mettre le paquet sur Amine Gouiri (25 ans) l'hiver dernier. L'attaquant algérien est arrivée du Stade Rennais pour 19M€, et il s'est parfaitement adapté à son repositionnement en tant que numéro 9 à la pointe de l'attaque de l'OM avec de solides statistiques (10 buts, 3 passes décisives en 13 matchs).

Plus beau but de la saison

Dimanche dernier, Amine Gouiri a d'ailleurs été récompensé aux Trophées UNFP, puisque le numéro 9 a reçu le prix du plus beau but de la saison inscrit en Ligue 1 (contre Brest, le 27 avril dernier). Et l'attaquant algérien a bluffé ses coéquipiers de l'OM, à l'image de Mason Greenwood.

« C'est vraiment un bon transfert »

Interrogé en conférence de presse vendredi, l'attaquant anglais de l'OM s'est enflammé pour Amine Gouiri et son transfert : « Amine Gouiri est vraiment un joueur incroyable, c'est vraiment un bon transfert. Il a déjà marqué 10 buts et jouer avec lui sur le terrain c'est formidable », lâche Mason Greenwood. Un bel hommage...