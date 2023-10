Incidents OM-OL : Le témoignage terrifiant d’un supporter

Hugo Chirossel

Alors que l’OL se déplaçait sur la pelouse de l’OM dimanche soir, la rencontre a finalement été reportée, après les incidents survenus en marge de la rencontre. Si le bus des joueurs lyonnais a été la cible de projectiles, c’est également le cas de ceux qui transportaient les supporters des Gones. L’un d’eux a raconté comment il avait vécu cette soirée de l’intérieur.

Encore une fois, la Ligue 1 a été entachée par le comportement inacceptable de certains supporters. En se rendant au Stade Vélodrome pour y affronter l’OM, le car de l’OL a été caillassé, blessant Fabio Grosso au visage. Par la suite, les bus dans lesquels se trouvaient les supporters lyonnais ont eux aussi été pris pour cible.

OM - OL : Riolo dénonce les «abrutis» et réclame du lourd après les incidents https://t.co/lk8dqyhVnF pic.twitter.com/zC0d2bEx0I — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je n’avais jamais vu ça»

« Tout s’est bien passé quand on est entré dans la ville. C’est en approchant du stade que ça s’est compliqué », a confié un supporter de l’OL au journal Le Progrès . « Dans un virage, il y avait un bar avec au moins 200 supporters marseillais, et c’est à ce moment-là que les premiers projectiles sont partis. Et un peu plus loin, ils ont passé les barrières et ont attaqué les premiers bus du convoi. On avait déjà eu des soucis une fois dans un bus qui s’était fait casser à Nantes, mais là, rien à voir. Certains étaient complètement détruits. Je n’avais jamais vu ça . »

«Les gens se couchaient dans l’allée centrale du bus»

« Il y avait de tout, des boules de pétanque, des cailloux et des engins pyrotechniques. C’était vraiment impressionnant. Les gens se couchaient dans l’allée centrale du bus de peur de recevoir des projectiles. Les vitres de notre bus ont tenu bon mais quand tu entends des dizaines d’impacts, cela fait vraiment flipper (…) Il y avait toujours une escorte mais les rues n’étaient pas fermées. Et c’est cela qu’on n’a pas compris puisque l’itinéraire est fixé à l’avance. Là où l’attaque s’est produite, c’était juste un petit passage et on a eu l’impression d’être tombés dans un guet-apens, de se jeter dans la gueule du loup », a ajouté ce supporter de l’OL.

«Si les mecs avaient pu nous tuer, ils l’auraient fait»