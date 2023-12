Incidents OM-OL : Gattuso lance un appel aux supporters

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso a souhaité faire passer un message. Pour rappel, cette rencontre devait initialement se tenir le 29 octobre dernier, mais a finalement été reportée à cause de graves incidents survenus en marge du stade Vélodrome.

C’est l’une des affiches les plus attendues de la saison en Ligue 1, mais l’OM et l’OL ont raté leur premier rendez-vous. Les bus des joueurs et des supporters lyonnais ont en effet été caillassés et le visage tuméfié de Fabio Grosso avait fait le tour du monde à ce moment-là.

« Le match de demain, ça doit être une fête, une célébration du football »

A la veille de cette rencontre, Gennaro Gattuso a clairement souhaité envoyer un message aux supporters marseillais, qui seront présents ce mercredi au Vélodrome. « J'aimerais leur dire, comme j'ai déjà dit dimanche, que le match de demain, ça doit être une fête, une célébration du football. On a vu ce que c'est de jouer contre Rennes sans nos ultras. On ne veut pas que ça se reproduise » a déclaré le coach de l’OM, qui ne retrouvera pas son compatriote sur le banc de l’OL.

« Il ne doit pas y avoir de bordel »