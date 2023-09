Il se lâche sur son calvaire après l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il était présenté comme un des espoirs de l’OM sous les ordres de Marcelo Bielsa, Stéphane Sparagna a finalement vécu une trajectoire de carrière descendante. Passé par Boavista puis le Red Star, le défenseur de 28 ans a récemment signé à Aubagne, en N2. Il estime que si le technicien argentin était resté à Marseille, sa carrière aurait pu prendre une tout autre tournure.

L’année où Marcelo Bielsa était en poste à l’OM a permis à Stéphane Sparagna de faire sa place au sein de l'effectif marseillais. Mais l’Argentin n’est finalement resté qu’un an, et la carrière du défenseur aujourd’hui âgé de 28 ans n’a pas pris la tournure qu’il espérait. Après trois saisons à Boavista et les deux dernières passées au Red Star, Stéphane Sparagna, libre de tout contrat, s’est engagé avec Aubagne, en National 2.

«Si Marcelo Bielsa était resté à l’OM…»

« Dans le monde du football professionnel, les qualités et le travail ne suffisent pas. Le facteur chance est très important. Parfois, je me dis que si Marcelo Bielsa était resté à l’OM, ma trajectoire aurait été différente », a déclaré Stéphane Sparagna, dans des propos relayés par La Provence .

«Cela fait partie des aléas du foot»