Il prédit un catastrophe pour l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande forme en 2023, l’OM connaît toutefois un petit coup d’arrêt avec trois matches nuls et quatre rencontres de Ligue 1. Par conséquent, non seulement le PSG a pris le large en tête avec neuf points d’avance, mais surtout le RC Lens devance également les Marseillais. Éric Di Meco s’inquiète d’ailleurs de la façon dont Igor Tudor pourra supporter la pression.

Compte tenu des difficultés du PSG depuis le début de l'année 2023, il semble y avoir de la place pour aller gêner les Parisiens dans la course au titre. L'OM semblait d'ailleurs être l'équipe la mieux placée. Mais les Marseillais connaissent également une baisse de régime, au pire des moments, comme en témoignent les trois nuls concédés lors des quatre derniers matches. Eric Di Meco ne cache pas son inquiétude.

«Le président Longoria a mis la pression»

« Tudor a montré beaucoup de qualités depuis le début de la saison. Il a montré qu'il était capable de monter d'un niveau en passant de l'Héllas Verone à l'OM et à la Ligue des Champions. Sauf que gérer une fin de saison avec l'objectif d'aller chercher une deuxième place... D'après moi, ce n'est pas le titre de champion qui le chagrine, c'est cette deuxième place que tout le monde veut. Le président (Pablo) Longoria a mis la pression », explique l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«On voit que Tudor n'a pas l'expérience de ce genre d'épreuves»