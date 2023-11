Il lâche un coup de gueule, les buteurs de l’OM visés ?

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Jean-Pierre Papin avait tenu des propos très forts. En effet, l’actuel conseiller de Pablo Longoria à l’OM avait pointé du doigt les attaquants de Ligue 1, reprochant leur manque de travail. Alors que la critique de Papin était globale, Djibril Cissé, ancien buteur de l’AJ Auxerre, est revenu sur les propos de JPP estimant qu’ils étaient destinés aux attaquants de l’OM.

Alors que Jean-Pierre Papin était l’un des meilleurs attaquants du monde à son époque, forcément, quand il parle, on l’écoute. Et dernièrement, ses propos sur les joueurs offensifs de Ligue 1 ont fait grande bruit. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Ça vaut pour tous les attaquants », expliquait-il notamment.

« Je pense qu'il parlait des attaquants de Marseille »

Pour Eurosport , Djibril Cissé a été interrogé sur le coup de gueule de Jean-Pierre Papin. Et selon lui, les propos du conseiller de Pablo Longoria viseraient les attaquants de l’OM : « Pour un buteur, il n'y a pas que le travail. Il y a notamment de l'instinct, de l'improvisation, du flair. Il doit sentir les coups. Ces éléments-là, c'est dur à travailler. Il n'y a pas d'exercice pour rendre un buteur plus roublard. Après, c'est sûr qu'il faut aussi prendre en compte la gestion des émotions. Quand tu es dans une période un peu moins bonne, comme l'OM car je pense qu'il parlait des attaquants de Marseille, tu as la pression du public, de ce club spécial, de cette ville spéciale. Ça peut te faire perdre tes moyens. Si à la 75e minute le score est de 0-0 et qu'il faut mettre le ballon au fond, tu peux faire le mauvais geste si tu ne gères pas bien tes émotions ».

« Papin prenait Alain Casanova après l'entraînement et pendant des heures, il l’allumait »