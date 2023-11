Longoria mis en garde, «l’OM ira droit dans le mur»

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria se mêle également énormément du sportif au sein du club phocéen, lui qui est d’ailleurs ex-directeur du football à Marseille. Forcément, quand on sait cela, des questions se posent avec l’arrivée imminente de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif. Comment va se passer la collaboration entre les deux hommes à l’OM ? Certains n’ont pas manqué d’avertir Pablo Longoria à ce sujet…

Parti de l’OM, Javier Ribalta a laissé derrière lui son poste de directeur sportif. Cela fait maintenant plusieurs jours que le club phocéen cherche un remplaçant à l’Espagnol et cela serait chose faite. En effet, c’est Mehdi Benatia qui s’apprêterait à être nommé à l’OM. Une nomination qui pose toutefois des questions sur sa future entente avec Pablo Longoria, lui aussi très proche du sportif à Marseille malgré son statut de président.



« Il va falloir qu’il change »

Au micro de RMC , Jean-Michel Larqué s’est exprimé sur la prochaine collaboration entre Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le président de l’OM a alors été mis en garde, sans quoi cela pourrait être grave pour le club phocéen : « La dernière fois que j’ai lu l’interview de Pablo Longoria, il était plus directeur sportif que président. C’est le sentiment que j’avais. Ça date d’il y a 15 jours. Il va falloir qu’il change et qu’il fasse confiance à celui qui aura le vrai rôle de directeur sportif. Autrement, l’OM ira droit dans le mur, ça c’est sûr ».

« Longoria, il est président, mais avant tout, il reste un directeur sportif »