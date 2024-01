Il lâche l’OM, c’est un fiasco

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier pour prendre la succession d’Igor Tudor, Marcelino a quitté l’OM seulement deux mois et demi plus tard. Depuis, le technicien espagnol de 58 ans a rebondi dans l’un de ses anciens clubs, Villarreal. Sauf qu’il n’a pas vraiment réussi à redresser la barre depuis son retour au sein du Sous-marin jaune.

Marcelino n’aura pas fait long feu à Marseille. En raison de la crise traversée par l’OM en septembre dernier, le technicien espagnol a décidé de claquer la porte deux mois et demi seulement après son arrivée. Il n’a pas tardé à reprendre du service, puisqu’il s’est engagé avec Villarreal quelques semaines plus tard.

Débuts compliqués pour Marcelino à Villarreal

Après s’être séparé de Quique Setién dès la quatrième journée de championnat, Villarreal avait nommé José Rojo Pacheta, qui ne sera finalement resté que huit matchs avant de céder sa place à Marcelino. Le retour de l’ancien entraîneur de l’OM n’est pas très concluant pour le moment, en témoignent ses statistiques en comparaison avec celles de son prédécesseur.

Marcelino fait moins bien que son prédécesseur