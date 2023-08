Il dérape contre l’OM et risque gros !

Arnaud De Kanel

Mécontent du visage affiché par le FC Metz à la pause de la rencontre face à l'OM, Kévin N'Doram avait jugé que les Messins jouaient comme des «tapettes». Des propos à caractère homophobe prononcés sur le coup de la colère et qui peuvent couter cher à l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Kévin N'Doram fait beaucoup parler de lui ces dernières heures. Bien qu'il ait rendu une copie correcte face à l'OM, le milieu de terrain fait couler de l'encre suite à ses propos tenus durant la mi-temps de la rencontre opposant le FC Metz à l'OM. Le dérapage homophobe du Messin risque de lui valoir une grosse suspension.

«On joue comme des tapettes»

Au micro de Prime Vidéo , Kévin N'Doram avait dérapé vendredi. « On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. On a peur de jouer au ballon, c’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire... Va falloir oser, jouer au ballon, tenter des choses, sinon comme ça on ne peut pas y arriver », avait confié le joueur du FC Metz. Très embarrassé, le présentateur du diffuseur Thibault Le Rol avait immédiatement rétorqué : « On ne soulignera pas, on n’en rajoutera pas sur les mots de Kévin N’Doram. » Pendant la seconde période, la polémique avait enflé sur les réseaux sociaux et N'Doram avait donc tenu à s'excuser. « J’ai dit des des choses sous le coup de la frustration et de l’énervement. Je ne voulais offenser personne, c’était pas le but. Je présente mes excuses », regrettait-il. Un mea-culpa assez rare pour être souligné et qui montre qu'il s'agissait avant tout d'une sortie maladroite. Malgré tout, il encourt une grosse sanction.

Le cas N'Doram étudié par la commission de discipline