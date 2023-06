Il dénonce un mensonge de l’entraîneur de l’OM

Baptiste Berkowicz

Alors que la qualification directe pour la Ligue des Champions s'est envolée au profit de Lens, l'OM doit faire face à la démission d'Igor Tudor. Seulement un an après son arrivée, l'entraineur croate quittera le banc olympien à l'issue de la saison, comme son prédécesseur Jorge Sampaoli. Des décisions qui posent question sur la présidence marseillaise.

Un an et puis s'en va. Igor Tudor ne poursuivra pas sur le banc de l'OM la saison prochaine. Une annonce qui intervient après avoir rendu les armes dans le duel face à Lens pour la deuxième place. La communication autour de cette démission suscite beaucoup de débats.

Comme d'habitude, l'OM doit gérer une révolution https://t.co/kappse61rK pic.twitter.com/rWEo04Jtfw — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Tudor, communication erronée ?

Pour l'éditorialiste Daniel Riolo, ce choix n'est pas forcément dicté par la fatigue évoquée par le Croate. Dans l' AfterFoot de RMC , il déclare : « Factuellement, c’est mardi soir que la décision a été officialisée entre le président et l’entraîneur. Tudor a confirmé à Longoria qu’il n’allait pas rester. (…) Il a ce rêve secret d’entraîner en Italie et d’entraîner la Juve. Est-ce qu’on va réellement savoir s’il était fatigué ? C’était de la communication. Ce qui m’intéresse réellement, c’est pourquoi ça se passe comme ça. Comme je le dis souvent, tant que ça marche… ».

La méthode Longoria pointée du doigt