Il débarque à l’OM après un contrat historique !

L'OM a trouvé son nouveau directeur général en la personne d'Alessandro Antonello. Membre de l'Inter depuis une dizaine d'années, il a répondu favorablement à l'appel de Pablo Longoria. A Milan, il n'a pas tout bien fait, mais a réussi à pérenniser le club grâce notamment à la signature d'un contrat historique.

Au cours d’un entretien accordé à Eurosport, Cédric Canale a présenté le profil d' Antonello. « Ces dernières années, c’était l’alter ego de Giuseppe Marotta pour la partie économique et corporate. Les deux administrateurs délégués étaient comme des coprésidents du quotidien (présents dans le conseil d’administration) aux côtés du jeune président Steven Zhang. C’est un homme de l’ombre qui connaît les instances, avec notamment un rôle à l’assemblée de Serie A puis à l’ECA (Association européenne des clubs). Même, si avec l’absence physique de Steven Zhang à partir de 2023, il était de plus en plus visible médiatiquement, prenait davantage la parole lors des événements, des signatures des partenariats » a déclaré le journaliste italien.

Un dernier contrat pour la route

Au cours de ces dix dernières années à l'Inter, Antonello n’a pas tout bien fait. « On lui a aussi reproché d’avoir eu du mal à remplacer Pirelli comme sponsor principal. Un an avec Socios puis le flop Digitalbits, Paramount+ à 11 millions plus bonus pour un an… C'est loin des standards des tops clubs européens. À son crédit, il était encore là au moment de signer il y a un an avec Betsson » a confié Canale. Le deal conclu avec Betsson, estimé à 30M€, a permis à l’Inter de boucler l’un des plus gros contrats de sponsoring dans l’histoire du championnat italien.