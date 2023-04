Il crée un malaise à l’OM, une réponse est lâchée

Hugo Chirossel

Revenu dans les petits papiers d’Igor Tudor depuis la reprise post-Coupe du monde, Cengiz Ünder a marqué son premier but de la saison au Vélodrome dimanche dernier, lors de la réception de l’ESTAC (3-1). À l’OM, on espère que cette réalisation pourra libérer le Turc, dont la propension à se montrer parfois trop individualiste a pu agacer.

Proche de quitter le club l’été dernier, Cengiz Ünder a totalement inversé la tendance. En effet, comme le rappelait L’Équipe récemment, l’OM avait essayé d’intégrer le Turc dans le transfert de Ruslan Malinovskyi, mais le joueur âgé de 25 ans avait refusé de rejoindre l’Atalanta Bergame.

«Sa quête du but lui a fait du mal ces derniers temps»

Un choix payant, puisque depuis la reprise post-Coupe du monde, Cengiz Ünder est beaucoup plus utilisé par Igor Tudor. Cependant, comme l’indique Foot Mercato , sa tendance à se montrer parfois trop individualiste a interpellé. Le Turc a marqué son premier but à domicile cette saison le week-end dernier contre l’ESTAC (3-1) et l’OM espère que cela va créer un déclic chez lui.

«Il était sûrement un peu frustré»