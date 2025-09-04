Il annonce le nouvel «élément fort» de l'OM, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison catastrophique et désormais sous la menace de se retrouver sur le banc de touche avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi peut-il encore avoir sa place à l'OM ? Walid Acherchour en est persuadé et il annonce même que l'Argentin peut devenir un «élément fort» de l'OM de Roberto De Zerbi.

Depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est le symbole des errements défensifs de l'OM. A tel point que le club phocéen s'est activé dans les dernières heures du mercato pour recruter deux nouveaux défenseurs centraux à savoir Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux arrivées qui laissent planer le doute sur le rôle que va tenir l'actuel capitaine de l'OM. Mais Walid Acherchour refuse d'enterrer trop vite l'Argentin.

Quel avenir pour Balerdi ? « Pour moi, Balerdi ne doit pas être remplaçant à l’Olympique de Marseille. Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l’expulsion d’Egan-Riley. Lui-même a dit qu’il en prenait la responsabilité. L’année dernière déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine », assure-t-il sur le plateau de Génération After sur RMC, avant de poursuivre.