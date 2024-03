Il annonce la panique à l’OM !

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss a une déchirure de l’ischio-jambiers de la cuisse gauche depuis mardi soir et la victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2). Un nouveau blessé à l’OM où ils s’empilent les semaines passant, laissant même Jean-Louis Gasset qu’avec Quentin Merlin et Chancel Mbemba aptes à jouer dans ce domaine. Une situation très inquiétante aux yeux des dirigeants.

Décidément, l’OM fait face à une hécatombe. En effet, pendant la trêve internationale, le nom de Bamo Meïté a intégré la liste des blessés en défense. A l’entraînement, le défenseur central a vu un de ses coéquipiers tomber sur sa jambe gauche, engendrant ainsi une entorse de la cheville et du genou. Saison terminée pour l’Ivoirien.

Clauss rejoint l’infirmerie bien garnie de l’OM

Dans ce secteur, Amir Murillo est pour sa part aux abonnés absents pour l’OM depuis fin janvier. Ulisses Garcia est lui aussi souffrant au niveau des adducteurs au terme de cette trêve, comme au moment de son départ en sélection avec le Panama. Ce mardi, au Vélodrome pendant France - Chili (3-2), Jonathan Clauss a contracté une déchirure de l’ischio-jambiers de la cuisse gauche. Ce qui retire une cartouche défensive supplémentaire à Jean-Louis Gasset.

OM : Départ en Allemagne garanti pour ce joueur https://t.co/Vo2QyPCoCz pic.twitter.com/hQo8NADkGR — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Panique à Marseille, Mbemba et Merlin sont les seuls défenseurs aptes !

L’Équipe affirme que Leonardo Balerdi, qui avait été écarté du groupe pour la défaite de l’OM à Rennes avant la trêve (2-0), aurait toujours son souci à l’adducteur. Ce qui le rendrait indisponible pour le Classique face au PSG. Cette situation n’est pas idyllique pour l’Olympique de Marseille et les dirigeants ne le savent que trop bien et seraient extrêmement inquiets de l’infirmerie croissante à l’OM. Ce dimanche, contre le Paris Saint-Germain, seuls Chancel Mbemba et Quentin Merlin sont en pleine possession de leurs moyens puisque Samuel Gigot est en phase de reprise après son entorse claviculaire.