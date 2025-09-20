«Il a des valeurs de m*rde» : Ça vire au clash après leur départ de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Valentin Rongier et Quentin Merlin de l'OM pour rejoindre le Stade Rennais a suscité des critiques acerbes de la part d'Anthony Lopes, une sortie loin de faire l’unanimité. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry, champion du monde 1998, n’a pas manqué de tacler l’ancien de l’OL.

Alors que le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (17h), Anthony Lopes n’a pas manqué de tacler les transfert de Valentin Rongier et Quentin Merlin cet été. « Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J'ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c'est leur choix », a indiqué l’ancien Lyonnais. Les deux anciens Nantais ont quitté l’OM durant le mercato pour rejoindre Rennes.

« Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas » « Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Après, c'est leur problème à eux. Chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas », avait ajouté Anthony Lopes en conférence de presse. Une sortie qui agace Christophe Dugarry.