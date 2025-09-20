«Il a des valeurs de m*rde» : Ça vire au clash après leur départ de l’OM !

Le départ de Valentin Rongier et Quentin Merlin de l'OM pour rejoindre le Stade Rennais a suscité des critiques acerbes de la part d'Anthony Lopes, une sortie loin de faire l’unanimité. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry, champion du monde 1998, n’a pas manqué de tacler l’ancien de l’OL.
Alors que le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (17h), Anthony Lopes n’a pas manqué de tacler les transfert de Valentin Rongier et Quentin Merlin cet été. « Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J'ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c'est leur choix », a indiqué l’ancien Lyonnais. Les deux anciens Nantais ont quitté l’OM durant le mercato pour rejoindre Rennes.
« Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas »
« Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Après, c'est leur problème à eux. Chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas », avait ajouté Anthony Lopes en conférence de presse. Une sortie qui agace Christophe Dugarry.
« On s'en fiche de tes valeurs »
« Il vient remettre une pièce dans le jukebox. On s'en fiche de tes valeurs. Lopes, de quoi je me mêle ? Je déteste ces trucs. Tu n'es pas obligé de rajouter : "ce n'est pas mes valeurs". On ne sait pas s'il a les fesses propres Lopes. On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie et dans sa carrière. Je n'en sais rien moi, a critiqué le champion du monde 1998 au micro de RMC. Ça veut dire quoi de donner des leçons ? Il fait ça pourquoi Lopes ? Pour se faire bien voir de ses supporters nantais. Il fait la même chose qu'a fait Rongier à l'époque. Chacun fait ce qu'il veut, respecte tes coéquipiers et tes adversaires. Je trouve que c'est déplacé. Il veut dire qu'il a des valeurs de merde, je trouve que la limite est dépassée. Il veut dire que c'est pas un mec de valeurs, un mec droit, un mec correct... C'est n'importe quoi ».