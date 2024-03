Humilié pour son retour à l'OM, il sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement quelques mois après son départ de l'OM, Marcelino était de retour à Marseille où Villarreal se déplaçait pour le huitième de finale aller de la Ligue Europa. Et le technicien espagnol a connu une soirée très délicate. Entre les sifflets pour l'accueillir et l'humiliation subie par son équipe qui s'est inclinée 4 à 0, Marcelino reconnait toutefois sa part de responsabilité.

En revenant à Marseille seulement quelques mois après son départ houleux et ses déclarations qui ont largement été commentées, Marcelino ne s'attendait pas à une soirée tranquille. Et pourtant, ce fut encore pire que prévu. Et pour cause, au-delà des sifflets du Vélodrome qui n'ont surpris personne, Villarreal a surtout été humilié par l'OM. Les Marseillais se sont effectivement imposés 4 à 0 et prennent une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Humilié, Marcelino a reconnu ses erreurs après le match.

Marcelino fait son mea culpa

« Nous étions bien en dessous de notre niveau. Nous avons joué contre une bonne équipe qui a fait preuve d’efficacité. Nous devons les féliciter parce qu’ils étaient meilleurs et qu’ils ont marqué beaucoup de buts. Ils ont mieux joué. Nous n’étions pas à notre niveau. J’en suis responsable. Je n’ai pas pris les bonnes décisions et j’assume la responsabilité de ce résultat. C’est un coup dur, évidemment. Nous ne pensions pas jouer cette compétition de cette manière. Nous voulions mener le match jusqu’à la 180e minute et maintenant c’est très difficile. Mais nous devons jouer le match retour avec un maximum d’énergie et d’enthousiasme. Nous n’avons pas aligné les joueurs que nous avions prévus, mais les circonstances nous ont obligés à le faire. Nous avons dû modifier la défense », lâche le technicien espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je le répète, c’est moi qui suis à blâmer»