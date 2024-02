Harcèlement, plainte... Scandale à l'OM, une lourde accusation tombe !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia s’est exprimé à plusieurs reprises sur la situation de Jonathan Clauss. Affirmant que le latéral droit avait eu des soucis de comportement, l’ancien défenseur a provoqué une polémique autour du club marseillais. L’UNFP n’a pas manqué de réagir en publiant un lourd communiqué ce lundi.

« Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu’il avait été reçu dans le bureau du coach pour qu’on lui explique ce qu’on attendait de lui en tant que cadre et qu’en tant qu’international français dans le comportement. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l’était pas » . Dimanche soir, à l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club , le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia ne mâchait clairement pas ses mots au moment d’évoquer la situation de Jonathan Clauss. Une sortie pour le moins étonnante, et qui n’a pas manqué de faire réagir.

« Medhi Benatia a franchi la ligne rouge »

Ce lundi soir, l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) a publié un long communiqué en réaction aux déclarations de Mehdi Benatia. Le syndicat s’est également exprimé à propos du conseiller sportif de l’OM à travers un message publié sur X (ex-Twitter). « En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international Jonathan Clauss, le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge » .

L’UNFP dénonce un « harcèlement » de la part de Benatia