Guendouzi : Nouveau clash après l’OM, la réponse tombe enfin

Lors de leur passage commun à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Matteo Guendouzi et Igor Tudor ont connu quelques désaccords profonds. Moins d’un an plus tard, ils se sont retrouvés à la Lazio et le président Claudio Lotito, assure qu’il n’existe plus aucune tension entre les deux hommes.

Depuis quasiment un an, l’actualité de l’OM est faite d’innombrables polémiques et cela a commencé en fin de saison dernière. Igor Tudor a en effet décidé de claquer la porte à la surprise générale, ce qui en avait ravi certains au sein du club...

OM : Trois renforts arrivent pour Gasset ! https://t.co/tviRjfe36f pic.twitter.com/5zyBIqEbb1 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Des retrouvailles inattendues avec Tudor

Plusieurs cadres du vestiaire marseillais semblaient en effet être contre le Croate et cela était le cas de Matteo Guendouzi, qui avait d’ailleurs perdu sa place de titulaire indiscutable. Il n’a finalement pas tardé à quitter lui aussi l’OM pour filer la Lazio et moins d’un an après, il a eu la grande surprise de se retrouver une nouvelle fois sous les ordres d’Igor Tudor. Cela n’a pas manqué de faire parler et désormais, le moindre évènement fait ressurgir l’hypothèse d’une nouvelle guerre intestine entre les deux.

« Il n'y a aucun cas concernant Matteo Guendouzi »