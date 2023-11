Guendouzi jubile après son départ de l'OM

Alexis Brunet

Cet été, Mattéo Guendouzi a fait le choix de quitter l'OM. Le milieu de terrain a rejoint l'Italie, et la Lazio Rome. Ce dernier ne regrette pas son choix, et il est déjà bien adapté à son nouveau club. Le Français sait qu'il est très attendu, fort de son passif à Marseille, et en Équipe de France.

Comme lors de chaque mercato à l'OM, beaucoup de joueurs arrivent, et beaucoup partent aussi. C'est une marque de fabrique de Pablo Longoria, et le dirigeant marseillais n'a pas changé de formule cet été. Au rayon des départs majeurs, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio, après deux saisons à Marseille.

Guendouzi est très heureux à Rome

Pour Téléfoot , Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur son choix de rejoindre la Lazio. Le milieu de terrain se dit très content, au sein d'un club familial. « Je suis à la Lazio avec un statut que je n'avais pas avant parce que j'ai acquis pas mal d'expérience depuis et j'ai eu la chance d'être en équipe de France, donc forcément on m’attend beaucoup plus que le jeune Mattéo qui arrive à 19 ou 20 ans. C'est un club très familial donc c'est ça que je recherche, être très bien adapté dès le début. »

Guendouzi gagne du temps de jeu petit à petit

Mattéo Guendouzi n'est pas encore un titulaire indiscutable à la Lazio, mais il est en train de le devenir. Le Français a déjà été titularisé six fois en championnat par Maurizio Sarri, et il compte douze apparitions toutes compétitions confondues. S'il n'a pas encore marqué son premier but, il a délivré une passe décisive.