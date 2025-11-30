Gros loupé à l’OM, le problème est annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, l’OM avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG. Mais voilà que les joueurs de Roberto De Zerbi ont craqué en fin de match face à Toulouse (2-2). Le club phocéen laisse donc passer là une très belle opportunité. Quel est alors le problème ? Bixente Lizarazu a réagi aux galères de l’OM.

La défaite du PSG à Monaco était idéale pour l’OM. En effet, alors que le club phocéen jouait face à Toulouse, l’occasion était parfaite pour prendre les commandes de la Ligue 1. Pour cela, les joueurs de Roberto De Zerbi devaient s’imposer et ils pensaient avoir fait le plus dur face au TFC. Mais voilà qu’à cause d’un but encaissé dans les arrêts de jeu, l’OM a dû se contenter du match nul (2-2).

« C’est comme un refus d’obstacle en équitation » La première place de la Ligue 1 ne sera donc pas pour maintenant pour l’OM. A ce propos, Bixente Lizarazu a expliqué sur le plateau de Téléfoot : « C’est quoi le problème avec l’OM qui laisse encore passer sa chance de prendre la tête de la Ligue 1 ? C’est comme un refus d’obstacle en équitation. Ça ressemble un peu à ça. Contre Angers, ça a été la même dans les dernières minutes. Là à la 92ème minute. C’est dommage parce que Paris est moins fort que la saison dernière, on peut rester à la course avec eux ».