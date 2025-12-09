Gros coup avec le PSG : L'annonce de OM !

Après le nul contre Toulouse (2-2) et la défaite face au LOSC (1-0), l’Olympique de Marseille doit absolument relever la tête, avec une occasion qui se présente ce mardi. Les hommes de Roberto De Zerbi vont en effet affronter l’Union Saint-Gilloise, dans l’espoir de poursuivre leur route vers une qualification en Ligue des Champions.
Depuis le début de la saison, l’OM oscille entre le très bon et le moins bon. Septembre a été excellent, suivi d’un octobre catastrophique puis d’un mois de novembre très encourageant. Et décembre ne fait pas exception, puisque les résultats récents du club phocéens laissent à désirer.
« J'aimerais qu'on joue mieux »
Cette inconstance semble agacer au plus haut point Roberto De Zerbi, qui souhaite retrouver l’OM qui a su faire tomber le PSG ou encore Newcastle cette saison. « Je ne suis pas content de la qualité de jeu proposée. J'aimerais qu'on joue mieux. Quelque fois on a bien joué sur quelques périodes cette saison, mais je souhaiterais que cela soit le cas sur la durée d'un match entier » a expliqué le coach marseillais.
« On fait au mieux pour modifier l'équipe »
« Des fois on est moins bons, les absences de Traoré et de Gouiri ont un impact car aujourd'hui on n'a pas vraiment de numéro 10 » a poursuivi De Zerbi, à la veille de la rencontre entre l’OM et l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. « Même en fonction de Greenwood, ça va dépendre du match et de la meilleure chose à faire. On fait au mieux pour modifier l'équipe, avec une défense à quatre ou à cinq en phase défensive ».