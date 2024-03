Grande nouvelle pour l’OM, un joueur annonce son retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis de longues semaines, Valentin Rongier manque cruellement à l’OM. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes semble se rapprocher d’un retour sur les pelouses. Interrogé sur sa situation, Rongier assure qu’il va beaucoup mieux et qu’il pourrait prochainement revenir.

Joueur majeur de l'OM, Valentin Rongier fait défaut aux Marseillais à cause d'une grosse blessure au genou et son retour se fait grandement attendre. Et cela tombe bien puisqu'à l’occasion de la kidférence de presse qui réunissait vingt enfants du programme Peuple Bleu&Blanc, l’ancien Nantais a ainsi évoqué son retour à l’OM, qui semble désormais imminent.

«Je fais le maximum tous les jours à l'entraînement»

« Je fais tout pour, je fais le maximum tous les jours à l'entraînement. Ce matin j'étais au club encore à 9h et je fais mes séances, j'essaie d'être le plus professionnel possible et j'espère beaucoup revenir avant la fin de la saison », assure le milieu de terrain de l'OM avant de poursuivre.

«Mon genou commence à me laisser tranquille»