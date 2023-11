Gattuso réclamée par une star d’Hollywood avant l’OM !

Alexis Brunet

Gennaro Gattuso a eu une carrière de joueur très riche, avec notamment un passage historique à l'AC Milan, long de treize ans. Mais avant de devenir une référence à son poste en Serie A, le milieu de terrain est aussi passé par l'Écosse, et les Glasgow Rangers. Il n'est resté qu'un an avant de revenir dans son pays, mais il a eu le temps de croiser Sean Connery, et d'avoir une anecdote amusante avec lui.

Depuis 2013, Gennaro Gattuso a rangé ses crampons de joueur, et a embrassé une carrière d'entraîneur. Le milieu de terrain est surtout connu, lorsqu'il était sur les terrains, pour son passage à l'AC Milan, de 1999 à 2012. Le nouvel entraîneur de l'OM aura évolué toute sa carrière en Italie, à part une année en à Glasgow durant sa jeunesse, et puis une pige à Sion, avant de prendre sa retraite.

Gattuso a recalé... Sean Connery

Au début de sa carrière, Gennaro Gattuso est donc passé par les Glasgow Rangers. Le milieu de terrain n'est resté qu'une saison, et il s'est par la suite engagé avec la Salernitana. Pour Le Parisien , un intime du coach marseillais livre d'ailleurs une anecdote amusante entre l'Italien, et Sean Connery. « Il évoluait à Pérouse mais n’avait pas de contrat pro, donc il est parti aux Glasgow Rangers. Il réalise une très bonne saison là-bas et retourne ensuite en Italie, à la Salernitana. Au moment des négociations, l’acteur Sean Connery, fan du club écossais, lui demande de rester, mais Gattuso s’en fiche complètement. »

Une belle aventure à l'AC Milan

Lorsqu'il fait son retour en Italie, Gattuso ne reste qu'une saison à la Salernitana. Ce dernier s'engage en 1999 avec l'AC Milan, et il y restera treize ans. Il disputera plus de 450 matches avec le club milanais, gagnant deux Ligue des champions au passage, ainsi que deux championnats d'Italie. L'Italien a donc bien fait de ne pas écouter 007.