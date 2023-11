Gattuso débarque à l’OM, le vestiaire valide

Alexis Brunet

Cet été, Pablo Longoria avait décidé de confier le poste d'entraîneur de l'OM à Marcelino. Quelques mois seulement après son intronisation, le coach espagnol a finalement quitté la cité phocéenne. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont choisi de miser sur Gennaro Gattuso. L'Italien applique petit à petit ses principes de jeu. En tout cas, ce dernier est totalement validé par le vestiaire, à commencer par Renan Lodi.

Il y a souvent le feu à l'OM. Après un été brûlant, Pablo Longoria se disait qu'enfin il aurait un peu de répit. Mais il n'en a rien été, et quelques mois seulement après l'arrivée de Marcelino au poste d'entraîneur, ce dernier a mis les voiles. L'Espagnol a été remplacé par Gennaro Gattuso, qui reste sur trois matches sans défaite, dont une victoire ce jeudi, face à l'AEK Athènes, en Ligue Europa (0-2).

Lodi compare Marcelino à Gattuso

Présent en conférence de presse, Renan Lodi a été invité à s'exprimer sur les différences entre Marcelino et Gattuso. Pour le Brésilien, le nouveau coach marseillais imprime plus d'intensité par exemple. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Avec Marcelino c'était une autre vision du jeu, peut-être plus défensive. Gattuso imprime plus d'intensité. Je ne dis que ce n'était pas le cas avec Marcelino. Gattuso nous demande d'être calmes, de garder le ballon, de trouver les espaces pour attaquer. Quand on n'a pas le ballon on doit mettre la pression sur l'adversaire. Personnellement, il me demande d'attaquer, il me donne beaucoup de liberté sur le terrain, avec beaucoup de responsabilités aussi sur le plan défensif. »

OM : Un joueur dans le dur, une stratégie est mise en place https://t.co/eh2zyqj9sV pic.twitter.com/8Aoc9kPwNz — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Il faut du long terme pour avoir ces résultats»