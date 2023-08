Fiasco à l’OM, l’anecdote de Riolo

Thibault Morlain

Il n’y aura donc pas de Ligue des Champions pour l’OM cette saison. Chez les Phocéens, la déception est immense puisque les joueurs de Marcelino se sont inclinés aux tirs au but face au Panathinaïkos. Un fiasco pour l’OM dès le début de la saison qui n’est clairement pas le premier pour le football européen. Daniel Riolo a d’ailleurs raconté une anecdote à ce sujet.

La saison dernière, l’OM a terminé à la 3ème place de la Ligue 1. Sur le podium, le club phocéen n’a toutefois pas validé sa qualification directe pour la Ligue des Champions. Pour atteindre les poules, les joueurs Marcelino devaient passer par le 3ème tour préliminaire, puis les barrages. Mais voilà que l’OM a trébuché dès la 1ère étape. Opposé au Panathinaïkos, le club phocéen s’est incliné lors de ce 3ème tour préliminaire. Une énorme déception pour les Marseillais, reversés en Europa League.

« On a un peu guigné »

Ce fiasco de l’OM en Ligue des Champions colle à merveille avec la dernière revue de L’After qui parle des échecs des clubs français en Coupe d’Europe. Dans cette revue, Daniel Riolo est notamment allé interviewer Pablo Longoria, président de l’OM. « Je suis désolé, on a un peu guigné. On a un peu anticipé. L’interview de Pablo Longoria, c’était juillet. Je lui dit : « Je n’y crois pas, ça va passer ». Ça n’est pas passé », a raconté Riolo dans une vidéo sur X, faisant référence à une question sur une non-qualification de l’OM.

« Une grosse déception, bien sûr »