Fiasco à l'OM, ce bourreau fait d'énormes révélations

Après avoir éliminé le PSG, l'OM était annoncé comme le grand favori de la Coupe de France. Ça a finalement viré au fiasco pour les Phocéens avec une élimination au Vélodrome face à Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Joueur de l'équipe haut-savoyarde, Alexy Bosetti est d'ailleurs revenu sur cette incroyable rencontre.

Ce n'est pas cette année que l'OM remportera la Coupe de France. Alors que le club phocéen s'imaginait bien soulever le trophée au Stade de France, les espoirs se sont envolés il y a quelques jours sur la pelouse du Vélodrome. Les joueurs d'Igor Tudor se sont inclinés aux tirs au but face à Annecy, club de Ligue 2. Une terrible désillusion pour l'OM et à l'occasion d'un entretien accordé à BeIN Sports , Alexy Bosetti a livré son ressenti sur ce match remporté par son équipe.

« Un truc de fou »

« C’est énorme. Se qualifier au Vélodrome, c’est un truc de fou. Je pense qu’on leur a un peu gâché la saison. Ils venaient de perdre contre Paris donc ils étaient distancés pour la course au titre. Nous, on avait en tête qu’ils n’ont pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Ça commence à faire beaucoup. En ayant éliminé Paris, ils s’étaient peut-être vus aller gagner cette Coupe de France. Et nous on arrivait un peu comme ça. C’était une grosse surprise pour eux et pour beaucoup de supporters marseillais, qui ne se voyaient pas du tout sortir face à Annecy », a expliqué Alexy Bosetti sur cette victoire face à l'OM.

« Impossible que je me fasse éliminer au Vélodrome »