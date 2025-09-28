En plein direct, il annonce un «énorme joueur» à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire de l'OM à Strasbourg (2-1), le débat fait rage sur la concurrence entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Le premier a remplacé le second et a inscrit le but de l'égalisation. Néanmoins, Kevin Diaz est monté au créneau pour l'international algérien, qu'il considère comme «énorme joueur».

Titulaire lors des deux dernières victoires de l'OM contre le PSG et Strasbourg, Amine Gouiri n'a pas trouvé le chemin des filet, ce qui pourrait lui faire perdre sa place au profit de Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, Kevin Diaz souligne l'importance de Gouiri dans le jeu rappelant qu'il s'agit d'un «énorme un joueur».

Kevin Diaz monte au créneau pour Gouiri « J'aime bien la composition de départ, parce qu'il est un peu en mode gestion. Ce sont quand même des mecs recrutés pour être titulaires : Medina, Gouri... Gouri dans le jeu, il est bon aujourd'hui, je l'ai trouvé excellent, même contre Paris, dans les décrochages, les remises sont propres... », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.